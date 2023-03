Italia Viva lancia i "Gazebo Day": ad Alba il primo appuntamento in provincia

Con l'inizio della primavera, dopo gli incontri con Luigi Marattin e Ivan Scalfarotto tenutisi nei primi due mesi del 2023, Italia Viva torna con il "gazebo day".



"Un momento di confronto – spiegano i suoi referenti locali (nella foto Marta Giovannini col deputato Marattin) – con chi non è contento di una politica esageratamente polarizzata e populista, basata sullo scontro, e vorrebbe un approccio ai tanti problemi del Paese che fosse meno ideologico, più pragmatico e di buon senso".



"Italia Viva ascolterà come sempre con molto interesse il punto di vista e le proposte dei cittadini che vogliono contribuire fattivamente alla costruzione di un nuovo percorso riformista, democratico e liberale, sia a livello nazionale che locale".



Ad Alba l'appuntamento è per sabato 1° e domenica 2 aprile, in piazza Michele Ferrero, dove sarà anche possibile tesserarsi. Seguiranno gli appuntamenti nelle altre città della provincia.