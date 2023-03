Cda Talmassons-Lpm Bam Mondovì 0-3, la centrale Valeria Pizzolato: "Vittoria conquistata grazie al bel gioco di squadra!"

La Lpm Bam Mondovì supera con un netto 3-0 la Cda Talmassons in trasferta e si rilancia nella corsa a un piazzamento Play-off. A Latisana le Pumine sfoderano tecnica e carattere, al cospetto di un avversario che prima del match odierno le precedeva in classifica di due lunghezze.

Grazie a questo successo, dunque, la Lpm balza da sola al 5° posto della Pool Promozione, a soli due punti della Millenium Brescia, fermata sul 3-2 a Soverato. A Latisana le Pumine hanno giocato da squadra, mettendo in campo un servizio tra i più incisivi della stagione. Sottorete, poi, la potenza e la precisione di Valeria Pizzolato (14 punti) e di Clara Decortes (17) hanno fatto la differenza.

Abbiamo raggiunto telefonicamente proprio la centrale del Puma Valeria Pizzolato, originaria del Friuli, appena prima di salire sul pullman per fare rientro a Mondovì:

La squadra oggi dimostrato di volere a tutti i costi la vittoria; E' chiaro che eravate ben consce sull'importanza della posta in palio, vero? "Si, sapevamo che per noi era una partita fondamentale" - spiega l'ex centrale del Macerata - "Servivano più punti possibili e siamo venute qui per esprimere il nostro miglior gioco".

Prestazione eccellente di tutta la squadra, ma tu e Decortes oggi sembravate tarantolate. Vittoria e prova da incorniciare, penso che puoi essere soddisfatta? "Si personalmente sono soddisfatta" - continua la Pizzolato - "ma come hai detto, abbiamo espresso un bel gioco di squadra e questo è stato fondamentale per conquistare la vittoria".

Da stasera siete in zona Play-off e domenica prossima è in programma il big match contro la Roma. Vista la situazione si preannuncia una sfida spettacolare, vero? "Si giocare contro Roma sarà stimolante!" - conclude l'esperta centrale del Puma - "Loro sono una squadra completa in tutto e noi dovremmo fare come questa sera, esprimerci al meglio".