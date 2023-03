Volley A2/F: Cda Talmassons-Lpm Bam Mondovì è quasi uno spareggio! Il Puma oggi (ore 17) in campo

La terza giornata della Pool Promozione propone una sfida quasi decisiva, quella tra la Cda Talmassons e la Lpm Bam Mondovì. L’attuale posizione di classifica tra le due formazioni, con le friulane che precedono le pumine di due lunghezze, obbliga soprattutto la squadra di Solforati a non commettere passi falsi.

Una eventuale sconfitta piena di Decortes e compagne, infatti, creerebbe un solco di 5 punti tra le due formazioni. Distanza, che a tre giornate dal termine apparirebbe come troppo difficile, anzi, quasi impossibile da colmare. In casa Cda, invece, un passo falso complicherebbe la corsa ai play-off, senza però comprometterla in maniera definitiva.

Sulla bilancia della Pool, dunque, questa gara assume un peso maggiore proprio per le Pumine, che sono ben consapevoli della grande posta in palio. Le ragazze di Solforati hanno lavorato duramente per tutta la settimana e ieri mattina sono partite alla volta del Friuli.

La Cda Talmassons di coach Leonardo Barbieri rappresenta un ostacolo di ottima caratura tecnica, a cominciare delle due ex pumine, il libero Giulia De Nardi e l’opposto Veronica Taborelli. Si annunciano in gran forma la schiacciatrice Aurora Rossetto e soprattutto la banda statunitense Giovanna Milana.

Ex dell’incontro anche Laura Grigolo, che proprio nella passata stagione ha indossato la maglia del Talmassons. Arbitri del match saranno Matteo Selmi e Antonio Mazzarà. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al Palazzetto dello sport di Latisana il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.