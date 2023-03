Volley A2/F: MAGNIFICO PUMA! La Lpm Bam Mondovì vince a Talmassons per 3-0 e irrompe in zona Play-off

Sorpasso Puma! La Lpm Bam Mondovì mostra i muscoli e supera in trasferta la Cda Talmassons per 0-3 nella terza giornata della Pool Promozione. Grazie a questa preziosissima vittoria, la Lpm sale al quinto posto, in piena zona Play-off. Prestazione solida e sontuosa quella delle Pumine di Solforati.

Le monregalesi a tratti sono apparse incontenibili, grazie alle prove straordinarie di Clara Decortes (17) e Valeria Pizzolato (14). Ma il plauso va a tutte le Pumine, brave in tutti i fondamentali. In friuli ha funzionato praticamente tutto, a cominciare dal servizio, efficace e micidiale, con una serie impressionante di ace.

La Cda Talmassons ha cercato di contenere la determinazione del Puma soprattutto con Veronica Taborelli (19), ex dell’incontro. Festeggia dunque la Lpm, che domenica ospiterà la Roma Volley per un match che promette spettacolo.

PRIMO SET: Alessia Populini mette a segno il primo punto del match. Partenza sprint per le Pumine, avanti 1-5. Ancora un ace per Clara Decortes e sull’1-6 coach Barbieri chiama il time-out. Al rientro in campo le friulane mettono a segno un break. Le Pumine tornano a spingere e dopo l’ace di Valeria Pizzolato si arriva sul 4-10. Coach Barbieri chiama il secondo time-out sul 4-11. Le ragazze di Solforati continuano a controllare gli attacchi delle avversarie. Clara Decortes sembra incontenibile e dopo una suo ennesima schiacciata, il punteggio indica 8-16. Break per la Cda, che prova a restare aggrappata al set. Le Pumine riprendono a correre e con Grigolo mettono a segno il punto del 14-21. Talmassons non molla e conquista tre punti consecutivi. Coach Solforati prova a mettere le cose in chiaro chiamando il time-out. Ace di Campagnolo e padrone di casa a soli due punti dalla Lpm. Primo tempo vincente per Pizzolato e sul 21-24 arrivano tre set-point per il Puma. Populini spreca una free-ball, ma al secondo tentativo arriva la zampata vincente di Valeria Pizzolato, per il definitivo 22-25.

SECONDO SET: equilibrio in avvio e punteggio di 2-2. Populini non sfonda e per la Cda arriva il primo break, 5-3. Arriva la risposta monregalese, che ristabilisce subito la parità. Ace di Giroldi ed Lpm sull’8-9. Nuovo break per le Pumine, particolarmente attente a muro. Sul 9-12 coach Leonardo Barbieri chiama il time-out. Qualche errore di troppo nelle friulane e la Lpm mantiene tre punti di vantaggio sul 13-16. Ancora time-out chiesto da Barbieri sul punteggio di 14-18. Buon momento per le ragazze di Solforati, che aumentano il vantaggio a +6. In campo è un monologo del Puma, che vola sul 15-22. Sul 15-24 arrivano 9 set-point. Al primo tentativo arriva il muro di Decortes, che pone fine anche al secondo set, chiuso 15-25.

TERZO SET: Talmassons subito avanti 2-0. Le padrone di casa appaiono più solide rispetto i set precedenti. Sul punteggio di 8-5 coach Solforati chiama il time-out. Arriva la risposta delle Pumine, che piazzano un break. La Lpm ritrova la parità sul 10-10. Ace di Valeria Pizzolato e sul 14-16 coach Barbieri ferma il gioco e chiama il time-out. Ancora ace, questa volta di Giroldi e punteggio di 15-19. La Cda non molla e dopo l’ace di Taborelli si porta a una sola lunghezza dalle avversarie sul 21-22. Time-out chiesto da coach Solforati. Si torna in parità sul 23-23. Arriva un match-point per la Lpm e Clara Decortes piazza un pallonetto millimetrico, che chiude set e match sul 23-25.