Volley maschile A2. Cuneo cade a Bergamo, Revelli: "Non sono riuscito ad accendere i ragazzi"

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo cade, al Pala Intred di Bergamo, sotto i colpi dei forti padroni di casa che si impongono per 3-0.

La squadra di Revelli mette ora nel mirino l'ultima gara di regular season, domenica nel palazzetto amico contro Reggio Emilia.

Il commento post match di coach Revelli

"Purtroppo non siamo riusciti ad approcciare la gara nel modo corretto. Siamo stati messi sotto pressione dal loro servizio che è stato da subito molto incisivo. Abbiamo fatto un buon secondo set, pur non avendo mai la sensazione di poter scappare e strapparlo effettivamente. Nonostante questo siamo arrivati ai vantaggi e la differenza purtroppo l’ha fatta il nostro servizio che purtroppo è stato troppo falloso. Questo ci ha messo pressione che ha inciso sul terzo set. Purtroppo non sono riuscito ad accendere i ragazzi e a dargli una mano quando erano in difficoltà, quindi faremo tutte le analisi del caso per vedere dove possiamo migliorare in vista dell’ultima partita. Adesso attendiamo di vedere i risultati degli altri campi domani e prepariamo la prossima gara al meglio"