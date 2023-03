A Mondovì si presenta “Francesco Guccini-Come un altro sogno”, il libro dedicato al cantautore poeta

"Se è vero che a canzoni non si fan rivoluzioni, è anche vero che ci sono artisti capaci di rivoluzionare il modo di fare canzoni."

Così Andrea Sanfilippo, docente di italiano e latino al liceo "Vasco-Beccari-Govone" di Mondovì, spiega la sinossi del suo libro dedicato a Guccini.

Frammenti di vita cantata di un poeta perché, come è noto, i testi di Guccini mostrano un uso del verso tale da essere considerati veri e propri componimenti poetici.

"Nobilitando la cosiddetta musica leggera con una sapiente e originale commistione di letteratura e melodie inconfondibili, - racconta l'autore - ha cantato e scritto della sua vita e della nostra storia dell’ultimo mezzo secolo. Romanzi e testi dialogano spesso fra di loro restituendoci un discorso a due voci coerente e organico, con dettagli e accenti che rimandano continuamente gli uni agli altri. Questo libro rimette assieme le rime sparse e i frammenti autobiografici disseminati in uno stesso racconto ininterrotto, accompagnato a volte dalle note, a volte sfogliato fra le pagine dei suoi libri."

Il libro, “Francesco Guccini-Come un altro sogno”, edito da Bastogi editore, sarà presentato nella Città del Belvedere venerdì 31 marzo alle 18 da Libreria Confabula.

Sarà presente l'autore, Andrea Sanfilippo che dialogherà con il professor Simone Mammola. Ingresso libero.

L'AUTORE

Andrea Sanfilippo è nato a Torino nel 1978, ha trascorso buona parte della sua vita in Sicilia e da qualche anno è tornato a vivere in Piemonte, dove insegna italiano e latino al liceo, dedicandosi all’innovazione digitale in ambito didattico. Nella sua vita si è occupato a vario titolo di musica, prima come cantante e poi come studioso, ma soprattutto appassionato, della canzone d’autore.