Al Palaterme di Lurisia il concerto della cover band “Rock Spectrum”

Sabato 1° aprile 2023 alle 21, al Palaterme di Lurisia (Roccaforte Mondovì), si terrà un concerto dei “Rock Spectrum”, cover band nata all’interno di “Mente Locale”, laboratorio del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, dove l’incontro di menti differenti diventa inclusione sociale, propone un repertorio rock, pop e reggae. L’evento rientra nel programma della rassegna “1,2,3 Autismo” ed è organizzato dall’associazione Autismo Help Cuneo Odv in collaborazione con Asl Cn1 in occasione delle Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, indetta dall’Onu per il 2 aprile. Ingresso libero.



La rock band è condotta da Stefano Cainelli, psicologo, musicoterapeuta e musicista, che fa parte del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento diretto dalla professoressa Paola Venuti, uno dei riferimenti italiani per il Centro Autismo e Sindrome di Asperger dell’ASL CN1, il cui responsabile Maurizio Arduino è stato anche docente del Master sull’autismo attivato da alcuni anni dall’Università di Trento. Il progetto è rivolto a adolescenti e persone con difficoltà di interazione e comunicazione interpersonale, tra questi anche giovani nello spettro autistico e vede la partecipazione di studenti universitari e musicisti. L’esperienza del Laboratorio nasce dall’idea, supportata dalla ricerca neuroscientifica, che la musica sia un ambiente che facilita e rende possibile l’incontro di menti differenti.

Una clip di ROCK SPECTRUM è disponibile all’indirizzo: http://www.odflab.unitn.it/2020/09/14/mente-locale-il-laboratorio-per-linclusione-sociale-e-la-cover-band-rock-spectrum/

Una presentazione del progetto Mente Locale è disponibile all’indirizzo: http://www.odflab.unitn.it/2020/09/14/mente-locale-il-laboratorio-per-linclusione-sociale-e-la-cover-band-rock-spectrum/