Alba: dal 31 marzo aperte le adesioni per diventare soci sostenitori della Fondazione Radici

Prenderà il via venerdì 31 marzo, alle 9, la campagna #Letueradici, l’iniziativa che, per la prima volta, permetterà a tutti di diventare soci sostenitori della Fondazione Radici. Una campagna che arriva a distanza di tre anni dalla nascita, con cui la Fondazione si propone di creare un rapporto sempre più stretto con le tante persone che hanno dimostrato curiosità einteresse nei confronti delle sue attività. Una realtà che in anni difficili è riuscita a raccogliere oltre 700ore di interviste, a realizzare docufilm, a editare e sostenere la pubblicazione di libri e che ora vuolecrescere diventando un punto di riferimento culturale in Langhe, Roero e Monferrato, prima e, infuturo, in tutto il Piemonte.L’avvio della campagna per diventare soci sostenitori rappresenta un momento storico per laFondazione, nata nel 2020 da un nucleo di soci fondatori di primo piano, come sottolinea il presidente Claudio Rosso: «La Fondazione Radici con questa campagna allarga la propria base associativa coinvolgendo attivamente tutte le persone che, fin dai primi vagiti, hanno capito l’importanza di un ente nato per far sì che la memoria di un territorio come il nostro non andasse perduta e non finisse in un cassetto. Le molte attività di Radici sono state realizzate senza contributi pubblici strutturali, conl’importante sostegno del comune di Alba e le quote dei soci fondatori e partecipanti. Sappiamo che senza memoria non può esserci futuro e per crescere ora serve il sostegno di tutto il territorio».



Il direttore Marcello Pasquero aggiunge: «Nella sezione “Diventa socio sostenitore” che comparirà sulsito www.fondazioneradici.it dalle 9 di venerdì 31 marzo sarà possibile scegliere una categoria di socio, identificata da uno degli elementi che costituiscono la base dell’attività della fondazione Radici:“Littera”, la lettera, “Verba” le parole e “Fabula”, la storia, la leggenda, il mito. Ogni categoria prevederà delle “ricompense” per il sostegno accordato e ogni socio, con la propria sottoscrizione, potràsostenere l’attività della Fondazione Radici, fondazione culturale senza scopo di lucro, iscritta agli enti del terzo settore. Potrà anche indicare l’area in cui intende sostenere l'attività con la propria donazione scegliendo tra Langhe, Monferrato, Roero o resto del Piemonte. Se l’iscrizione avverrà entro l'11 aprile,se lo vorrà, il donatore sarà ringraziato pubblicamente sulle pagine del primo libro edito dalla Fondazione Radici “Torneremo ad abbracciarci”, in pubblicazione a giugno».



LE FORMULE PER SOSTENERE RADICI.

Si parte dalla formula di sostegno “Littera” che, con un contributo tra i 50 e i 100 euro, permetterà agliaderenti di ricevere a casa il Welcome Kit, composto da tessera personalizzata, chiavetta USB con lacollezione di otto videointerviste ai patriarchi dell’Enogastronomia e materiale informativo relativo allaFondazione. I soci “Littera”, inoltre, avranno accesso alla newsletter mensile di aggiornamento sulleattività della Fondazione e accesso prioritario agli eventi della Fondazione.Si prosegue, poi, con la formula “Verba” che, con un contributo tra i 100 e i 200 euro, arricchisce ilWelcome Kit con la garanzia di ricevere presso il proprio indirizzo il primo volume, edito dallaFondazione Radici, intitolato “Ritorneremo ad abbracciarci”, un grande lavoro storico e giornalistico corale a cui la Fondazione ha lavorato tre anni.La terza formula, “Fabula”, con un contributo superiore ai 200 euro, impreziosisce ulteriormente il Welcome Kit con una Ristampa numerata su carta di pregio di uno dei documenti del Grande archiviostorico della Memoria. Tutti i soci sostenitori riceveranno la newsletter di aggiornamento, avrannoaccesso prioritario agli eventi della Fondazione e avranno la possibilità di suggerire progetti e iniziativeche potranno essere valutati dal Comitato scientifico e del CDA della Fondazione.Oltre ai vantaggi già indicati, tutti i sostenitori che si registreranno entro l'11 aprile, vedranno i loro nominella sezione ringraziamenti del volume “Ritorneremo ad abbracciarci”.Sarà possibile sostenere la Fondazione Radici, scegliendo la formula preferita, accedendo al sito web www.fondazioneradici.it. Il welcome Kit sarà spedito entro tre mesi dalla sottoscrizione al domicilioindicato al momento dell'iscrizione, mentre la newsletter sarà inviata all’indirizzo mail riportato nelForm.Tutto il ricavato dalla campagna sarà destinato all’attività della Fondazione Radici e investito nella realizzazione di progetti di salvaguardia della memoria che hanno permesso in tre anni di realizzare oltre 200 interviste, a personaggi dei vari settori produttivi della nostra Regione, ma anche deitestimoni della memoria che abitano le città e i piccoli paesi di questo territorio.È possibile sostenere Radici anche con la campagna del 5 x 1000 scrivendo il Codice Fiscale90058220048. Per info: info@fondazioneradici.it