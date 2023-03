Bra accolta in municipio una delegazione dalla città di Lezha

Il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, insieme agli assessori Lucilla Ciravegna e Anna Brizio, ha ricevuto sabato pomeriggio in municipio il primo cittadino di Lezha, Pjerin Ndreu, con una delegazione del popoloso centro albanese con cui la città di Bra è già in contatto da diverso tempo. Una gran parte dei cittadini di origine albanese residenti in città, infatti, proviene da quella zona.

“E’ stata una bella occasione di incontro – commenta il sindaco Fogliato – con una comunità che è molto integrata nel tessuto sociale cittadino e che ha dato un contribuito, anche in termini di sviluppo di attività economiche e piccole aziende, alla realtà locale. Abbiamo parlato anche dell’ipotesi di formalizzare in futuro un Patto di Amicizia”.