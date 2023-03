Centinaia di persone scoprono con occhi nuovi i municipi di Saluzzo nella Giornate FAI di Primavera [FOTOGALLERY]

Centinaia di persone, un via vai insolito in municipio a Saluzzo, sabato e domenica, nell’ufficio del sindaco, in sala giunta, in sala rossa, in sala consiglio, nella sagrestia di Sant’Ignazio, lungo gli scaloni e i corridoi del palazzo del Comune “moderno”, a vedere con occhi nuovi uffici e ambienti di un luogo dove normalmente si entra per multe o pratiche burocratiche.

Nel caso di questo fine settimana, invece, per entrare nella storia e nel fascino particolare del convento per secoli sede dei Gesuiti, ora sede amministrativa della città e, continuando a ritroso nella storia, per passare dalla poltrona dell’attuale primo cittadino Mauro Calderoni, a dove i marchesi amministravano la "cosa pubblica" nella sala delle Riunioni dei rappresentanti dei Borghi, dallo straordinario soffitto, nell’antico palazzo comunale di salita al castello.

Due percorsi congiunti dalle opere del maestro del divisionismo Matteo Olivero, il cui fondo fu acquistato dal Comune alla sua morte e ora ammirabile sulle pareti della sala rossa in via Macallè e nella pinacoteca che dell'artista porta il nome, all’ultimo piano del palazzo nel borgo antico.

I municipi di Saluzzo, aperti in via strordinaria per le Giornate Fai di Primavera dalla Delegazione FAI Saluzzo con il gruppo Giovani, hanno intercettato la curiosità dei visitatori, facendo conoscere la storia dei due edifici nella storia della città, presentata in alcuni monumenti simbolo, durante il tragitto e nel video di Franco Giletta.

Il Comune di via Macallè è prossimo al cantiere di restauro che vedrà a partire dalla copertura, interventi di consolidamento statico, efficientamento energetico e successivamente il restauro interno. Lo ha illustrato a grandi linee l’assessore al Turismo Andrea Momberto, conoscitore esperto dell'habitat municipale e padrone di casa nella due giorni, in aiuto alle guide FAI. “È stato molto stimolante aprire i luoghi che per noi amministratori sono quelli del lavoro quotidiano, e viverli assieme ai visitatori con uno sguardo diverso. Grazie alla Delegazione FAI Saluzzo, al capo delegazione Marco Piccat e a tutti gli appassionati volontari”.

Il Gruppo FAI di Savigliano, guidato da Eva Goldschmidt, ha aperto invece un luogo che porta nel cuore generoso della città: il Pantheon dei Benefattori, una galleria di volti più o meno noti che raccontano la tradizione di filantropia e inclusione sociale della città.