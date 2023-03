La Crica del Borgat festeggia 50 anni sul palco e torna in scena a Mondovì

Cinquant'anni sul palco per la “Crica del Borgat” Filodrammatica borgatese che si presentò al pubblico la prima volta il 3 marzo del 1973.

La Compagnia teatrale ha interpretato varie commedie per alcuni anni nel vecchio teatrino parrocchiale, finchè il costante afflusso di spettatori spinse la fervida mente dell’intraprendente parroco di allora, don Silvano Restagno, a costruire un nuovo teatro, l’attuale sala “Dino Bertola”, che si inaugurò sul finire del 1979.

Furono anni di grandi successi, fino a quando la perdita prematura di alcuni componenti della Compagnia causò un parziale rallentamento dell’attività. Si riprese dopo qualche tempo, con rinnovato vigore.

In questi primi cinquant’anni, decine di allestimenti e centinaia di serate presentate in tutta la provincia, con sconfinamenti nel Torinese, nell’Astigiano e nel Savonese. Nonostante le recenti restrizioni, causa Covid, la “Crica” è ancora in scena, viva e vegeta.

Per festeggiare questo traguardo si è programmata una bella rassegna che partirà mercoledì 29 marzo alle 21 al "Bertola", con la Compagnia “Dla Vila” di Verzuolo che proporrà “Tuta colpa dle busie”.

Seguiranno la Compagnia “La Bertavela” di La Loggia con “La stagion dle steile” mercoledì 12 aprile, quindi la Compagnia “Siparietto di San Matteo” di Moncalieri con “L’hai falo per amor” mercoledì 26 aprile, poi la “Nuova Filodrammatica Carrucese” di Carrù con “La fortuna con l’effe maiuscola” mercoledì 10 maggio, la Compagnia “La Banda Brusca” di Bene Vagienna con “Unico figlio di madre vedova” martedì 23 maggio, ed infine la “Crica del Borgat” di Mondovì con “Giromin a veul mariesse” mercoledì 7 giugno. Ingresso per ogni spettacolo ad 8 euro, prenotazioni possibili presso la Tabaccheria Griseri al Borgato.

La rassegna proseguirà da fine estate con altre Compagnie.