Lions Club Bra Host: una serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Un meeting come occasione per sensibilizzare e contrastare ogni forma di violenza contro le donne. Partecipazione ed informazione sono le parole che hanno contraddistinto l’appuntamento di giovedì 23 marzo, organizzato dal Lions Club Bra Host, presso il ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco.

Una serata di ascolto e riflessione con il coinvolgimento di Adonella Fiorito, presidente e fondatrice dell’associazione Mai+Sole, che ha tracciato un percorso di approfondimento sulle dinamiche che caratterizzano un problema grave. Gravissimo.

Una su tre. È questo il dato che rappresenta le donne che prima o poi, nel corso della vita, subiscono una forma di violenza, sia essa fisica o sessuale. Proprio per questo è nata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ma nemmeno il 25 novembre ha fermato la spirale di femminicidi ed episodi cruenti a danno di mogli e madri di famiglia da parte di uomini che avevano giurato di amarle.

Umiliate, picchiate, violentate in/da una società che spesso non le tutela, ma anzi partecipa al linciaggio, le donne vengono lasciate a loro stesse e sono costrette a proteggersi, salvarsi da sole. Molte di esse costituiscono la parte lesa nei rapporti in famiglia, con il partner, a scuola, giudicate nei tribunali e dai media anche quando sono vittime, ad esempio per come sono vestite.

Una tragedia dalla portata enorme, che non lascia privo di macchia alcun paese al mondo.

Superarla è uno degli obiettivi fondamentali per lo sviluppo sostenibile dell’Onu. Purtroppo, ancora oggi, complici la paura, la vergogna, lo stigma e, molto spesso, l’impunità del colpevole, chi subisce violenza non si rivolge a nessuno per chiedere aiuto, soprattutto le più giovani.

Un tentativo di infrangere questo silenzio è dato proprio dall’associazione Mai+Sole, che invita ad alzare la voce contro le botte, le molestie, gli abusi sessuali, il femminicidio, il mobbing, lo stalking.

Un’emergenza da combattere dall’interno. E, quindi, sradicare anziché arginare. Prevenire invece che curare. Le volontarie formate e preparate, offrono la loro competenza, ascoltando le storie che le persone vorranno narrare, così da cercare insieme le soluzioni possibili nei singoli casi.

Così, se il rosso delle scarpette esibite in sala ha richiamato il tanto, troppo sangue femminile che viene versato ogni giorno, il ruolo di sodalizi come Mai+Sole è l’antidoto per curare un fenomeno dilagante, ma che può essere fermato in tempo.

Per la presidente del LC Bra Host, Monia Rullo, «questa iniziativa ha voluto accendere i riflettori su un tema troppo spesso all’ordine della cronaca, quello di donne strette dal dolore della violenza quotidiana, consapevoli che la sofferenza si può superare se condivisa con qualcuno».