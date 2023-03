Premiate a Mondovì 45 strutture ricettive della Granda che hanno ottenuto il marchio ospitalità italiana [FOTOGALLERY]

Regalare emozioni. Questa la chiave per essere al passo con i tempi e affrontare le nuiove sfide del mondo del turismo. E' quanto emerso nel corso della cerimonia di premiazione del Marchio Ospitalità Italiana 2023, organizzata dalla Camera di Commercio di Cuneo, che si è tenuta oggi pomeriggio, lunedì 27 marzo, a Mondovì, in sala Ghislieri.

45 le strutture della Granda premiate con il nuovo rating Ospitalità italiana: agriturismi, bed and breakfast, campeggi, rifugi alpini hotel e ristoranti.

La cerimonia si è aperta con il saluto isitutizionale da parte del presidente della Provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo che ha sottolineato l'importanza della presenza di strutture ricettive, strumento per la promozione del territorio a livello turistico e pilastro fondamentale per l'economia.

“L’ospitalità, nella sua accezione più ampia, è il vero valore aggiunto di cui l’offerta turistica ha bisogno ed è fattore decisivo per lo sviluppo turistico perché un buon prodotto non potrà mai migliorare un cattivo servizio mentre un buon servizio potrà certamente migliorare un prodotto – ha dichiarato il presidente ndella Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Gola. Oggi abbiamo celebrato le donne e gli uomini che con dedizione, professionalità e competenza hanno saputo mettere l’ospite al centro del proprio lavoro diventando i migliori promotori e ambasciatori del nostro territorio e della sua proposta turistica.”

L’ente camerale cuneese, grazie a specifiche progettualità, sostiene l’iniziativa, assicura visibilità alle strutture contrassegnate dal marchio, approfondisce ciclicamente tematiche settoriali di interesse.

All'evento ha partecipanto in video collegamento anche Luca Finardi, General Manager del Mandarin Oriental Hotel di Milano, che, in dialogo con Giorgio Chiesa, ha riflettuto sul presente e sul futuro dell’ospitalità ricordando che, anche nel futuro, alla base di una strategia vincente nelle strutture ricettive non dovranno mai mancare: gioco di squadra, cura del cliente, e soprattutto capacità di regalare esperienze, creando così un valore aggiunto.

"L'ottenimento di una certificazione è un primo traguardo, un punto di partenza e, come hanno fatto i premiati di oggi occorre lavorare, innovare, studiare per continuare a fregiarsi del Marchio Ospitalità, un riconoscimento prezioso che fa rima con qualità, con la capacità di soddisfare le necessità di un ospite superando le sue stesse aspettative - ha evidenziato il presidente della Commissione Commissione provinciale per il marchio Ospitalità Italiana, Giorgio Chiesa. Abbiamo bisogno di standard qualitativi elevati, ma raggiungibili, per lavorare alla crescita complessiva delle nostre strutture, in un processo di miglioramento continuo."

Alessandra Arcese, Coordinatrice Area qualificazione territori di Isnart ha poi relazionato sulle nuove frontiere del turismo e sul valore della qualità accreditata, analizzando in particolare come sta cambiando l'aspettativa dei turisti con l'arrivo della generazione "Z".

L'evento si è concluso con la premiazione delle 45 strutture che hanno ricevuto targhe e attestati alla presenza di Mauro Bernardi e Mariano Rabino, rispettivamente presidente dell'ATL del Cuneese e dell'ATL Langhe Monferrato Roero.

Ecco le strutture premiate:

AGRITURISMI

Agriturismo Casa Scaparone, Alba

Agriturismo Villa Tiboldi, Canale

All'ombra del Castello, Cigliè

Agriturismo Enolocanda Del Tufo, Dogliani

Il Pedaggio, Guarene

Agriturismo Cascina del Monastero, La Morra

Agriturismo Tra Sole e Vigne, Monforte d'Alba

Agriturismo La Virginia, Revello

Cascina Cerea, Rocca Cigliè

Eno Agriturismo Cascina L'Archè, Santo Stefano Belbo

Cascina Meriame, Serralunga d'Alba

Agriturismo Cà del Re, Verduno

Agriturismo Locanda dell'Orso Bevitore, Verduno

Villa Giobatta, Barolo

BED & BREAKFAST

La Rola, Albaretto della Torre

CAMPEGGI

Campeggio Valle Gesso, Entracque

Lou Dahu, Marmora

RIFUGI ALPINI

San Gioachino, Sant'Anna di Vinadio

HOTEL

Le Marmotte, Acceglio

Hotel Langhe, Alba

Cuneo Hotel, Cuneo

Hotel Trattoria della Posta, Peveragno

Albergo della Ceramica, Villanova Mondovì

RISTORANTI

CLASSICI ITALIANI

Interno 2, Saluzzo

Porta Santa Maria, Busca

I Chimi Locanda di Frassino, Frassino

Ristorante La Borsarella, Mondovì

GOURMET

La Madernassa, ristorante resort Guarene

Trattoria della Posta, Monforte d'Alba

PIZZERIE

Il Gambero Rosso, Cervere

Capri, Cuneo

Ristorante Fiordifragola, Sommariva Perno

Ristorante Ruota Due, Valdieri

TIPICI REGIONALI

Garel Cucina Tipica, Canale

Osteria Primi Dolci, Cervere

Osteria La Torre, Cherasco

Ristorante dei Pescatori, Chiusa di Pesio

I 5 Sensi, Cuneo

Ristorante tipico Vecchio Mulino, Entracque

Osteria il Bagatto, Limone Piemonte

Locanda Occitana Ca' Bianca, Roccabruna

Ristorante Roccerè, Roccabruna

Taverna San Martino, Saluzzo

Ristorante Nuovo Monarca, Scarnafigi

UVE, La Morra

MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA

Il Marchio si è dato una nuova veste attivando un sistema di rating, studiato per trasformare i requisiti del disciplinare in indicatori chiave delle prestazioni aziendali. Gli indicatori consentono di verificare sia se l’azienda possiede i requisiti minimi per ottenere la certificazione sia l’analisi del livello in cui si attesta in 4 aree di indagine: qualità del servizio, promozione del territorio, identità e notorietà.

La qualità del servizio esprime il livello di qualità offerto dalle strutture turistiche, la promozione del territorio la capacità di connettere il cliente con il territorio in cui è localizzata, l’identità incrocia la coerenza tra l’offerta dichiarata dalla struttura e quella realmente fruita dalla clientela e la notorietà esprime il livello di gradimento della struttura da parte della clientela, attraverso una rilevazione multicanale che va dai social alle guide.

Sulla base del punteggio ottenuto durante la visita di valutazione, la performance della struttura è contrassegnata graficamente da una, due o tre corone e, nel caso in cui sia particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale sarà certificata come struttura Green, a impatto sostenibile sul territorio sul quale è insediata.