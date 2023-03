Nuovi alberi a San Michele Mondovì per accogliere i bimbi nati nel 2022

"Anche quest'anno abbiamo aderito alla giornata nazionale di accoglienza ai nuovi nati." - spiega l'assessore Serena Ivaldi - "Un' iniziativa promossa dal progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza" con cui si vogliono accogliere istituzionalmente tutti i nati nel corso dell'anno precedente, dando loro il benvenuto nella comunità. E' stato un momento di incontro all'aria aperta semplice, ma partecipato e accompagnato da una splendida giornata di sole, conclusasi con un delizioso momento conviviale organizzato dalla Pro Loco."

Il Comune oltre che offrire un attestato ai nuovi nati, come fatto nei due anni precedenti, ha dedicato a ciascuno un albero, messo a dimora sul percordo del camminamento, mentre la biblioteca comunale, con il suo direttore, il professor Edoardo Bona, ha dato in omaggio alcuni libri.

"Siamo felici di aver collaborato con il Comune e con la Biblioteca alla riuscita di quest'evento - spiega Marco Michelotti a nome della Pro loco di San Michele Mondovì - e auspichiamo in futuro di poter realizzare altre manifestazioni analoghe e all'aria aperta con famiglie e bambini."

Nell'area napoleonica, proprio all'inizio del camminamento, un pannello riporta i nomi di tutti i nuovi bimbi di San Michele che, anno per anno, entrano a far parte della comunità.

[Il sindaco con la sua nipotina]

"Nel 2022 il nostro comune ha accolto 20 nuovi bambini che sono una vera speranza per la nostra comunità" - dichiara il sindaco, Domenico Michelotti - "Siamo molto contenti di aver potuto condividere questo momento con i nuovi nati e le loro famiglie. Ringrazio, a nome dell'amministrazione, la biblioteca e il suo direttore per aver arricchito l'iniziativa donando i libri del progetto "Nati per leggere", il nostro parroco, don Marco Giordanengo per aver messo a disposzione l'impianto voce e la Pro loco per collaborazione e lo spuntino offerto al termine dell'evento. Ancora un benvenuto a tutti i nuovi nati".