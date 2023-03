Stop al divieto ai motori diesel e benzina: prosegue in Granda la raccolta firme della Lega

Questo fine settimana la Lega ha continuato in tutta la Granda la raccolta firme che la vede impegnata per contrastare l'assurdo provvedimento europeo che vuole porre il divieto a motori diesel e benzina a partire dal 2035.

Ospite al gazebo allestito a Fossano è stato il Presidente della commissione finanze Senatore Massimo Garavaglia, oltre che l'Assessore regionale Luigi Icardi, il Vicepresidente della Regione Fabio Carosso e il Consigliere regionale Matteo Gagliasso.



"Ringrazio innanzitutto il Senatore Garavaglia per la propria presenza in Granda, come tutti i militanti e sostenitori che questo weekend si sono adoperati per essere presenti in piazza - commenta il Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - . La nostra iniziativa continuerà nelle prossime settimane, al fianco del nostro Segretario Matteo Salvini, in quanto riteniamo il provvedimento fortemente lesivo degli interessi economici italiani. Il Governo, come possiamo vedere dalla rassegna quotidiana, si sta facendo rispettare tra i burocrati europei e con questa raccolta firme gli vogliamo fornire il nostro sostegno".