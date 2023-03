L'ultima neve presente sulla strada per le Terme è stata sgomberata

La Provincia ha riaperto nei giorni scorsi la strada provinciale 239 per le terme di Valdieri rimasta chiusa per l’inverno, come tutti gli anni, da Sant’Anna di Valdieri (Tetti Gaina) a Terme di Valdieri.

Con la riapertura è nuovamente possibile l’accesso all’alta valle Gesso fino allo stabilimento termale.