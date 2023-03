Fossano, addio a Fulvio Rossi, volontario della protezione civile e della "papa golf"

Dopo lunga malattia si è spento in ospedale a Cuneo Fulvio Rossi, tifoso ed appassionato della Juventus, nonché volontario fossanese attivissimo.

E proprio nel ruolo rivestito presso quest'ultima realtà, pochi giorni fa era stato insignito, insieme ai suoi colleghi, del sigillo della Regione Piemonte per aver partecipato all'attivitá di supporto alla popolazione durante il biennio pandemico, in particolare nella distribuzione dei presidi per la sicurezza personale e dei tamponi nelle residenze per anziani.