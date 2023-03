Mercoledì l'ultimo saluto ad Angelo Caliò, mendicante di corso Nizza a cui tutti volevano bene

Finalmente Angelo Caliò potrà riposare in pace. Il mendicante cuneese, che da anni aveva il suo posto fisso in corso Nizza, tra la tabaccheria e la banca, dove stava sempre seduto, sarà sepolto, al terime di un breve rito, il prossimo mercoledì 29 marzo. Alle 14.15 è prevista la partenza dall’ospedale Carle, cui seguirà l’inumazione al Cimitero Urbano nel campo decennale a partire dalle 14.30.

Secondo il volere del sig. Caliò, non si terrà una cerimonia funebre ma solamente una benedizione del feretro prima dell’inumazione.

Il Comune di Cuneo si farà interamente carico delle spese delle esequie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

L'uomo era deceduto per malattia lo scorso 9 marzo. Trovandosi in condizioni di indigenza e senza parenti prossimi pronti a farsi carico del rito funebre, è stato attivato il Comuneche, dopo le necessarie verifiche, ha dato mandato ad un'agenzia funebre di occuparsi di tutte le pratiche.

Angelo ha lasciato la sua compagna, con la quale condivideva tutto e per la quale si sono già attivati i servizi sociali, e i suoi due affezionati cani, in particolare Lupo. Da qualche tempo si era aggiunto anche Roby, un vivace cucciolo. Per garantire il loro sostentamento, grazie alla generosità di tante persone che hanno preso contatti con la Caritas, è stato attivato un conto presso un negozio specializzato.