Giacche uomo casual da indossare a primavera

Secondo le ultime tendenze, la stagione primaverile non può iniziare se nel guardaroba non avete almeno un paio di giacche da uomo casual. Sono le ultime passerelle di moda a dirlo.

Non siete convinti? Allora vi daremo 4 buoni motivi per cui la giacca rappresenta davvero il capo che non deve mancare nell’outfit maschile di qualunque uomo.

Lo faremo parlando di un brand in particolare, Pal Zileri, proponendovi alcuni modelli di giacche casual da uomo della collezione Primavera Estate 2023, da comprare adesso e indossare fino a maggio inoltrato.

Pal Zileri: eleganza contemporanea ed effortless

Pal Zileri ha l'ambizione di creare il lifestyle brand perfetto, miscelando un design moderno con i classici elementi della sartoria. Nel suo DNA c'è l'architettura palladiana e i colori di Venezia, eredità attraverso cui stili sartoriali e classici si mescolano a un concetto di vita moderno, reinventando l'idea di mascolinità ed eleganza contemporanea.

Il Brand non cerca le tendenze; segue visioni autentiche che portano all'adozione di uno stile urban-casual.

Attraverso un'offerta coerente con la sua unica espressione, Pal Zileri si rivolge a una vasta gamma di fasce di età e identificazioni culturali. Pal Zileri è il brand di lifestyle accessibile per l'uomo cosmopolita, sicuro di sé, attento alla moda, con un atteggiamento contemporaneo ed "effortless".

La nuova collezione di giacche uomo casual di Pal Zileri

L'Effortless Attitude di Pal Zileri si ispira al viaggio di Marco Polo, partendo dall'Italia come lui partì da Venezia. La nuova campagna per la stagione Primavera/Estate 2023 fa tappa a Istanbul, dove Occidente e Oriente si incontrano grazie al Bosforo. La città offre un mix di antico e moderno, tradizione e innovazione, che diventa il palcoscenico perfetto per la nuova collezione di Pal Zileri.

I colori caldi delle spezie si fondono con le mussole impalpabili e i tessuti "stramati" per creare capi versatili e moderni. Le giacche da uomo casual sono le protagoniste della collezione, giocate in chiave fresca e informale, abbinate a polo in cotone e seta o a t-shirt in maglia di seta. Le sfumature delle giacche aggiungono un tocco di colore e leggerezza agli outfit, impreziositi da calati e dettagli a contrasto.

La collezione di giacche maschili casual della Primavera/Estate 2023 di Pal Zileri è un viaggio fatto di contaminazione di stili, culture e colori, che rappresenta al massimo l'eleganza effortless e contemporanea del Brand.

La giacca uomo casual monopetto

Nel vasto panorama delle giacche casual da uomo, il monopetto rappresenta l'opzione più trendy e moderna. Le giacche attuali, comprese quelle sartoriali, preferiscono il monopetto per la sua praticità e adattabilità a qualsiasi forma e dimensione. La giacca monopetto si distingue per il sovrapporsi del lembo sinistro su quello destro, con una chiusura a uno o tre bottoni.

Elegante e sofisticata, si abbina perfettamente ai pantaloni chino o ai jeans per un look informale e irresistibile. L'essenza della moda casual maschile, perfetta in ogni occasione. Se siete tipi da monopetto, la più cool della stagione è sicuramente quella in lana e seta della linea Vicenza firmata Pal Zileri, soprattutto nella versione rossa.

La giacca casual doppiopetto

Il concetto del doppiopetto si riferisce a una giacca con larghi revers e due file parallele di bottoni, di cui una ha scopo ornamentale e l'altra è utilizzata per chiudere il capo. Per garantire una chiusura sicura, è comune la presenza di un bottone interno fissato al rivestimento su entrambi i lati. Questo design tende ad ampliare il torace, ma non è adatto a individui di corporatura minuta e robusta.

In origine, era indossato per occasioni formali e celebrazioni importanti, ma ora è diventato un capo casual a tutti gli effetti, grazie ai tessuti confortevoli e ai colori accesi. Gli irriducibili del doppiopetto cercheranno una nuova giacca uomo casual per la nuova stagione. Il modello che ci piace di più è quello in pura lana, color blu, tra le novità della primavera 2023 Pal Zileri, caratterizzato da allacciatura a 2 bottoni, rever classico, tasche a pattina e spacchi laterali.

Il blazer

Il blazer è una giacca casual da uomo moderna e versatile, adatta a molteplici occasioni, dall'ufficio alle serate in compagnia. Disponibile in molte varianti, tra cui il modello a petto unico con due bottoni o doppiopetto, è la scelta ideale per chi cerca un capo che si adatti alle proprie esigenze. Il blazer può essere indossato sia in versione sportiva che formale, a seconda delle necessità e del proprio stile.

Gli amanti dello stile casual ma curato, apprezzeranno il blazer della nuova collezione Pal Zileri in cotone e lino, linea Baron, leggero e confortevole. Perfetto per un look sofisticato e raffinato, si può abbinare con jeans, pantaloni con le pinces o con i classici chino. Un capo elegante ma alla portata di tutti, che incarna la vera versatilità del Brand.

La giacca da completo

Se chiedete a un uomo di immaginare una giacca, molto probabilmente visualizzerà una giacca da completo, la tipologia più diffusa e formale in assoluto. Solitamente, questi capi vengono abbinati a pantaloni raffinati dello stesso colore, perfetti per eventi speciali o per coloro che necessitano di un look professionale.

Tuttavia, anche una giacca così formale può diventare una giacca da uomo casual. È sufficiente aggiungere un tocco di originalità, magari il giusto abbinamento, per dare nuova energia al look e renderlo contemporaneo. Non c'è bisogno di rinunciare all'eleganza, basta solo un po' di fantasia. Come con la nuova giacca marrone della linea Vicenza di Pal Zileri: basta abbinarci una t-shirt tinta unita e un paio di sneakers per renderla subito un pezzo informale ma ricercato del proprio outfit!