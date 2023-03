I top bonus casinò del 2023 secondo i migliori recensori

Sono sempre di più gli italiani che si dedicano al gioco d’azzardo, oltre che nella versione tradizionale offline, anche online. In base ai dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel corso del 2022, le entrate tributarie generate dai giochi sono aumentate del 17% rispetto all’anno precedente. I numeri ottenuti dal settore del gioco d’azzardo in parte sono dovuti alle ottime performance dei siti di gioco legali, spinti anche dai migliori bonus casinò online, sempre più accattivanti per i nuovi utenti.

A causa del divieto di pubblicità che vige in Italia a partire dal 2018, i siti di gioco legali non possono pubblicizzare le proprie attività, dunque i vari bonus casinò, in particolare quelli di benvenuto, rappresentano un’ottima occasione per farsi conoscere dai nuovi giocatori. Di conseguenza le promozioni dedicate a chi si registra a un sito di casinò per la prima volta diventano sempre più generose. A questo indirizzo è possibile farsi un’idea dei migliori bonus casinò di benvenuto proposti al momento.

I top bonus, solo sui siti legali

Prima di vagliare le caratteristiche delle migliori offerte di bonus casinò online, bisogna restringere il campo dei siti di gioco da prendere in considerazione. Il web offre possibilità potenzialmente illimitate e consente l’accesso a siti di gioco italiani e internazionali di tutti i tipi. Il gioco d’azzardo online è caratterizzato dall’utilizzo di denaro reale e da trasferimenti di soldi dà e verso i vari portali di gioco. Per giocare e divertirsi in sicurezza è fondamentale selezionare esclusivamente siti legali in Italia. Sono quei portali che hanno ottenuto la licenza per offrire gioco online dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In base a un’indagine effettuata dall’Istituto Ipsos e Luiss Business School, è emerso che l’87% degli utenti controlla che il sito sia legale prima di cominciare a giocare. Questo dato mostra una grande attenzione al tema della legalità da parte degli utenti. D’altro canto emerge anche che una parte dei giocatori non si cura di questo aspetto. Il problema del gioco illegale in Italia è ancora presente, ed è contrastato sia dalle azioni di controllo dell’ADM, sia da quelle delle forze dell’ordine.

Tra i giocatori che si preoccupano di verificare che il sito web sia legale, il 46% effettua il proprio controllo verificando la presenza del logo ADM sulle varie pagine. Il 39% invece legge le recensioni, mentre il 30% effettua questo controllo tramite il passaparola. Per molti l’attrattiva dei siti di gioco illegali spesso è legata a esaltanti bonus di benvenuto; ma oggi, anche in base all’analisi degli esperti, emerge una tendenza a proporre Welcome bonus molto più accattivanti anche sui siti legali.

Le migliori offerte di bonus nel 2023

Dall’analisi dei recensori dei siti di gaming online emergono diverse tendenze per quanto riguarda i bonus casinò, nel 2023, già partite nel corso dell’anno precedente. Il che molto probabilmente ha influito sul successo del gioco online e sull’incremento delle entrate erariali.

Molti siti non si limitano a offrire un solo bonus, ma propongono agli utenti che si registrano per la prima volta un pacchetto di benvenuto. Questo tendenzialmente è composto da un bonus sul primo deposito, fino a 500 o anche 1000€, a cui vengono affiancati freespin, da 50 a 350, e una piccola somma senza deposito, mediamente di 10€.

Alcuni operatori fanno di più, proponendo un bonus gratis al momento della registrazione, un bonus sul deposito e giri gratis. Accanto a queste modalità abbastanza diffuse si stanno facendo largo nuove tipologie di bonus. Gli operatori più innovativi offrono all’interno del pacchetto di benvenuto anche un bonus cashback, che propone un rimborso su determinate giocate. Relativamente alla percentuale di bonus sul deposito, mediamente i migliori bonus casinò sono del 100%, ma non mancano alcuni casi di bonus del 125%. Ciò significa che gli utenti ricevono in bonus una somma maggiore rispetto a quella depositata.

Occhio ai requisiti dei bonus

Ma veniamo ai requisiti dei bonus, che possono fare la differenza tra un’offerta molto conveniente e una adatta soltanto ai giocatori forti. Chi non è nuovo al mondo del gioco sa che ogni bonus viene assegnato in modalità for fun e va a convertito in real bonus soddisfacendo i requisiti di scommessa. Questi indicano il volume di giocate da effettuare per poter sbloccare il bonus stesso.

Guardando i migliori bonus casinò attualmente online, i recensori hanno individuato in alcuni casi un abbassamento dei requisiti di scommessa. Questi partono infatti da un minimo di 20X, il che rende le offerte davvero allettanti. Molto diffuse le promozioni con requisiti di scommessa 35X, però non mancano bonus con requisiti difficili da soddisfare pari a 40 e 50X. Dunque è bene leggere attentamente termini e condizioni prima di aderire a un'offerta.

Un altro requisito da considerare è quello della validità dei bonus. Tutte le promozioni possono essere utilizzate solo in un certo intervallo temporale. Va da sé che maggiore è la durata della validità del bonus, più sono le possibilità dei giocatori per riuscire a sbloccarlo. Si va da bonus che hanno validità media di due settimane, a casi in cui la promozione può essere sfruttata nell’arco di 90 giorni. Inutile dire che tempi più lunghi rendono il bonus accessibile a fasce più ampie di giocatori e non soltanto agli high roller, ossia i giocatori forti.