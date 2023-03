Inizia la stagione del Tennis: al via Master 1000 e gli Slam estivi

Aprile con il Master 1000 di Monte Carlo e Maggio è il mese del Roland Garros, al via tra i migliori tornei di Tennis mondiali

Con l'inizio dei mesi primaverili i maggiori tornei di tennis prendono il via e ci si avvicina al vivo della stagione tennistica con l'inizio di alcuni dei migliori Grandi Slam mondiali.

L'Italia si sta facendo importante, non solo per quanto riguarda i giocatori vedi le giovani leve Sinner, Musetti, Sonego ecc, ma anche nel panorama dei tornei internazionali. Le Nitto Finals a Torino stanno riscontrando grande successo e il Master 1000 di Roma ha come cornice un Foro Italico da far invidia.

Calendario tornei 2023: le date degli Slam

Al via il 28 Maggio con il Roland Garros, per proseguire poi a Luglio su erba con Wimbledon, per chiudere con l'US Open ad Agosto.

Andiamo a vedere quali sono le date dell'inizio dei prossimi Slam e le relative superfici:

Data Torneo Tennis Superficie 28 mag-11 giu Roland Garros Terra Rossa 3-16 lug Wimbledon Erba 28 ago-10 set US Open Cemento

Date Tornei Masters 1000 Tennis 2023

Abbiamo citato precedentemente anche i Master 1000, in questo momento si sta disputanto a Miami il Miami Open che finirà il 5 Aprile, che vedrà Montercarlo aprire alla terra rossa il 9 Aprile e chiuderà la stagione estiva il Cincinnati Open.

Ecco tutte le date dei tornei:

Montecarlo: 9-16 aprile

Madrid: 26 aprile-7 maggio

Roma: 10-21 maggio

Canada (Toronto): 7-13 agosto (solo uomini)

Canada (Montreal): 7-13 agosto (solo donne)

Cincinnati: 13-19 agosto

L'attenzione è sempre più alta e diversi sono i servizi online per poter vedere statistiche sui giocatori, descrizione dei tornei e anche pronostici tennis dedicati ad ogni torneo e ogni match in gara.

Inoltre diverse sono le piattaforme di streaming o canali che permettono di seguire tutti i vari tornei in diretta come Dazn, NowTv, discovery+, RaiPlay e SupertennisTv.