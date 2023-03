La Fibra di TIM espande la copertura a Cuneo e Provincia

Cuneo purtroppo non è ancora tra i comuni coperti da Fibra a 10 Gbps (in Piemonte siregistra solo la copertura di Torino), nonostante ciò la copertura di FTTH (Fibra fino in casa) è molto ampia e la navigazione può arrivare fino a 2,5 Gbps, in attesa che anche Cuneo rientri tra le aree a più alta velocità.

Guardando ai numeri della copertura della Fibra a Cuneo si nota subito come ben il 35% della città possa considerarsi già coperta da FTTH, mentre ilrestante 65% (5.731 civici) sia su connessione FTTC (fibra fino in strada e dal cabinet in casa in rame).

Sempre dai numeri possiamo notare come le linee più veloci sono in espansione, con ben 409 linee pianificate e 2 appena collegate; si tratta di un’espansione che andrà ad aumentare i civici coperti da FTTH del 13%, proiettando Cuneo tra le città capoluogo a maggior aumento.

Una bella novità peri tanti in attesa di passare a nuove connessioni.

Copertura in provincia

Ma parlando di copertura e di provincia di Cuneo, sappiamo bene come tante aree del territorio hanno ancora la necessità di essere coperte da Fibra e in tal senso arrivano ulteriori novità.

In provincia Bra è già ben coperta, anche se il comune del Roero vedrà piccoli aumenti di linee. Novità invece molto più succulente arrivano da Saluzzo, che vedrà un aumento del 22% delle connessioni in Fibra, con il 72% di queste che saranno in FTTH.

Lavori importanti anche a Savigliano, che registrerà il 10% di linee in più, Mondovì e Barge con un aumento del 5%. Se a Mondovì verranno installate anche FTTH, purtroppo lo stesso non si può dire di Barge, dove sono previsti solo lavori per allargare la copertura di FTTC.

Lavori anche in Valle Stura, precisamente a Borgo San Dalmazzo e in Valle Varaita, precisamente a Verzuolo.

Offerte TIM per la Fibra

Dopo aver visto la copertura non cirimane che andare ad analizzare le offerte di TIM sulla Fibra, così da comprendere come poter sfruttare al massimo le nuove tecnologie.

Osservando la lista delle offerte si nota subito la promozione su due tra le più complete offerte, Tim WiFi Power Top e Tim WiFi Power All Inclusive, ora proposte in promozione a 29,90 €.

Le due offerte, come già detto, sono tra le più complete e includono chiamate gratuite, connessioni in FTTH ed FTTC (fino a 2,5 Gbps), oltre a un’altra serie di servizi interessanti, come la certificazione del segnale WiFi in tutta casa e delle garanzie, date da protezioni di sicurezza.

Chi non volesse arrivare a spendere quella cifra può sempre prendere in considerazione Tim Premium Base, a 24,90 € oppure le offerte pertarget, come per esempio Tim WiFi Special Famiglia a 21,90 € (perISEE fino a 20 mila euro) oppure Tim WiFi Special Young, sempre a 21,90 € ma dedicato ai giovani.