A Maddalene di Fossano torna l'appuntamento con il "Cantè j'euv"

Dopo tre anni di stop forzato, sabato 15 aprile torna il "Cantè j'euv" a Maddalene di Fossano.

Una cena in cui si va di cascina in cascina immersi in un'atmosfera di altri tempi, il tutto accompagnato da canti della tradizione magistralmente eseguiti dagli Amis d'la Madlana e naturalmente da buon cibo e buon vino.

La manifestazione ha origini popolari: si usava recarsi dalle famiglie del paese per chiedere qualche uovo per fare una grande frittata nel periodo Pasquale. Come "pagamento", si cantava e si ballava per i padroni di casa, portando un po' di allegria e spensieratezza.

Per il 2023, il programma è il seguente: si partirà alle ore 20.00 dalla Bocciofila di Maddalene con l'aperitivo con uova ripiene, affettati e tomini di crescenza al verde; si prosegue alle 21.00 con il ristoro presso la Cascina Bergese/Agosto con salsiccia cruda di Bra e soma d'aj.

Alle 21.45, presso la Cascina Ballario, si potranno gustare frittata e formaggi misti locali; tappa del vin brulé presso la Cappella di San Grato alle ore 22.30 e, per concludere, tappa finale alla Cascina della famiglia Giolitti con polenta, salsiccia, dolce e caffè.

In ogni tappa si degusteranno vini DOP, eccellenze del Piemonte.

L'intero percorso si svolgerà a piedi e la prenotazione è OBBLIGATORIA. (Si consiglia abbigliamento adatto alla stagione).

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Maddalene con il contributo della Cassa di Risparmio di Fossano e la collaborazione della condotta Slow Food di Fossano.

Le iscrizioni inizieranno sabato 1 aprile alle ore 14.00 presso la Bocciofila di Maddalene, fino ad esaurimento posti.

Ogni persona potrà iscrivere fino ad un massimo di 10 partecipanti.

Il prezzo è 26€ per gli adulti e 15€ per i bambini nati dal 2013 compreso. Gratis per i bambini sotto i 5 anni (nati dal 2018 compreso). Pagamento all'atto dell'iscrizione.

Per informazioni, contattare via WhatsApp il numero 3715735308.