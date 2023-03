La scrittice Cristina Ricci a Cuneo per presentare Lidia Poët, la prima avvocata italiana

Scrittorincittà propone un incontro Cristina Ricci, a Cuneo per presentare Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniena dell'emancipazione femminile (Graphot). Una laurea in Giurisprudenza, il praticantato e l’iscrizione all’Albo.

L'incontro è in programma martedì 11 aprile, ore 18 al CDT, Centro di Documentazione Territoriale (largo Barale 1, Cuneo)

Torino, 1883: Lidia Poët si vede negata la possibilità di praticare la professione forense in quanto donna. La sua storia, invece di finire, inizia qui. Per tutta la vita impiega le sue competenze ed energie per sostenere gli ideali in cui crede: partecipa a congressi penitenziari internazionali, interviene a congressi femministi, è presidente del Comitato pro voto donne, si occupa di assistenza ai minori e ai profughi di guerra. Viaggia in tutta Europa e il suo nome risuona nei salotti parigini, è stimata a tal punto che il presidente francese Félix Faure le conferisce l’ambìto titolo d’Officier d’Académie. Questo libro, frutto di una minuziosa ricerca, riporta alla luce la storia di una figura fondamentale per l’emancipazione femminile.

Parte della sua formazione è legata alla città di Mondovì, dove conseguì la licenza liceale all'istituto Beccaria. Di recente la sua storia è stata al centro di una serie molto discussa andata in onda su Netflix.

Intervista l'autrice Alessandro Ferrero.

