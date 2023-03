Sanremo: al 'Mamely' di via Gioberti si svolgeranno le audizioni locali dello storico 'Cantagiro'

Il Mamely Pub di via Gioberti a Sanremo è ufficialmente agente dello storico ‘Cantagiro’, brand che dal 1962 è associato alla storia della canzone, dello spettacolo e del costume italiano.

In passato alcune edizioni sono state vinte da artisti del calibro di Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Domenico Modugno, Lucio Dalla, Lucio Battisti e tanti altri famosi artisti. Da allora è sempre alla ricerca dei migliori talenti in giro per tutta l’Italia. Le numerose selezioni provinciali e finali regionali si concluderanno con una finalissima, in cui verranno premiati il vincitore assoluto e vincitori delle varie categorie.

Le audizioni sanremesi, a cui si potrà partecipare anche con un brano edito o cover, danno la possibilità agli idonei di iscriversi alle fasi nazionali. Si svolgeranno ogni prima domenica del mese dalle 19 alle 24 al Mamely ed è indispensabile la prenotazione al numero 0184 610641.

Queste le categorie previste per le fasi nazionali:

- con brano inedito: Band, Interpreti, Cantautori, Lirico Pop, Rap e Il Cantagiro Rivive Napoli (dedicato alla canzone napoletana);

- con brano edito o inedito: Junior e Baby;

- con brano edito (cover): New Voice.