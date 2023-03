A Valcasotto il secondo appuntamento con “Assaggiando la storia”

Tutto pronto, nell’incantevole borgo di Valcasotto, per il secondo appuntamento della kermesse “Assaggiando la storia” proposta dagli Amici di Valcasotto. Presso La Locanda del Mulino, alle ore 20 di venerdì 31 marzo, la cena a tema sabaudo per analizzare e onorare la presenza reale in Valle tra il 1837 e il 1881. Casa Savoia comperò quello che rimaneva dell’antica Certosa abbandonata a seguito delle spoliazioni napoleoniche e, attraverso un’imponente opera di ristrutturazione, la adattò a “castello” di caccia e soprattutto residenza estiva. Grazie a un’attenta ricostruzione storica, arricchita da inedite curiosità, Maura Aimar, presidente del Centro studi Principe Oddone, ripercorrerà la permanenza della famiglia reale nel nostro territorio.

"Andremo a esplorare prodotti e pietanze tipiche della metà dell’Ottocento, quando i Savoia e la loro corte soggiornavano in Valle Casotto in occasione delle imponenti battute di caccia - le parole dello chef Alessandra Ingenetti -. Sulle tavole melanzane al miele, vitello tonnato, gli immancabili ravioli del plin al sugo dei tre arrosti, il roast beef con patate e i curiosi “bagnati”, classici biscotti secchi piemontesi intinti nella cioccolata calda".