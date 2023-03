Cessa l'attività Federico Carlone pediatra a Chiusa Pesio, Peveragno e Borgo San Dalmazzo

Il dottor Federico Carlone, Pediatra di Libera Scelta a Chiusa Pesio, Peveragno e Borgo San Dalmazzo cesserà la propria attività il 31 marzo. Gli assistiti già in carico al dr. Carlone saranno assegnati d’ufficio alla Dr.ssa Chiara GERTOSIO Pediatra con incarico a tempo determinato dal 1 aprile fino all’inserimento di nuovo Pediatra di Libera Scelta. Non sarà dunque necessario recarsi agli sportelli per la scelta della dr.ssa Gertosio che presterà la propria attività (previo appuntamento al 371/6415432) presso l’ambulatorio di Peveragno – Via Piave N° 25 nei seguenti orari: Lun 9-12;

mar 14,30-17,30; mer 9-12; gio 14,30-17,30; ven 9-12.

Qualora l’assistito volesse effettuare la scelta di un altro Pediatra o MMG (solo per assistiti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni), dovrà recarsi presso gli Sportelli dell’ASL CN1 munito di documento,tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non sia presente uno o entrambi i titolari della potestà).