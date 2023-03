Nuovo medico di famiglia a Cuneo: dal 1° aprile prende servizio Beatrice Ameglio

Dal 1 aprile 2023 si inserirà a Cuneo quale Medico Titolare di Medicina Generale, Beatrice Ameglio che presterà la propria attività presso l’ambulatorio di corso Giolitti 2, lunedi dalle ore 10.00 alle 12.00, martedì dalle 17.00 alle 19.00, mercoledi dalle 17.00 alle ore 19.00, giovedi dalle 10.00 alle 12.00 e venerdi dalle 17.00 alle 19.00, sempre previo appuntamento al 351/8547601 (mail dottoressa.amegliob@gmail.com).

Per effettuare la scelta si può procedere online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte; altrimenti presentandosi ad uno degli sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.