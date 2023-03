A Rifreddo servizio extrascuola estivo dal 12 al 30 giugno

Devono essere presentate entro il 31 marzo le domande di iscrizione al “SERVIZIO EXTRA SCUOLA ESTIVO” di Rifreddo che si terrà dal 12 al 30 giugno 2023 presso i locali della sala polivalente, nella scuola Elementare, gestito dalla Cooperativa Armonia in collaborazione con il Comune di Rifreddo. Il servizio rappresenta un prolungamento del servizio di Doposcuola attualmente in essere a Rifreddo, ma sarà aperto a tutti coloro interessati, anche di altri comuni.

Le opzioni possono essere al mattino con orario 8-13 con costo totale di tre settimane € 180.00 OPPURE al pomeriggio con orario 13-18 con costo totale di tre settimane € 180.00, per cinque giorni alla settimana. L’attivazione può avvenire anche solo di UNA OPZIONE, quella che avrà la maggior adesione per la copertura dei costi oppure di entrambe in caso di adesione di gruppi di 10 iscritti per l’intero periodo. L’assicurazione annuale per il bambino costa €10.

I moduli di iscrizione possono essere reperiti presso gli uffici comunali di Rifreddo oppure contattando direttamente la cooperativa Armonia alla mail info@armoniacoop.it.

Ovviamente nel mese di luglio verrà attività il servizio di estate bimbo ed estate ragazzi di Rifreddo, in collaborazione tra Parrocchia e Comune.