Campioni del ciclismo a Bra per dare il benvenuto al “Giro”

Politeama “tutto esaurito” per la “Notte dei campioni” che venerdì 24 marzo ha accolto sul palco braidese grandi protagonisti del ciclismo come Beppe Saronni, Massimo Ghirotto, Paolo Savoldelli e Pascal Richard che, con la conduzione di Beppe Conti e Paola Farinetti, hanno raccontato aneddoti, storie e ricordi delle precedenti tappe del “Giro” a Bra, insieme ad alcuni momenti fondamentali delle loro prestigiose carriere.

E’ intervenuto anche, collegato via web, il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, Daniele Bennati.

In apertura dell’evento, il sindaco Gianni Fogliato ha fatto gli onori di casa dando il “bentornato” alla “Carovana rosa” che sarà a Bra il 18 maggio per la Bra-Rivoli e ha invitato sul palco un gruppo di alunni delle scuole elementari che hanno condiviso un messaggio, ispirato al Giro, sui valori della mobilità sostenibile e dello sport.

In sala tanti appassionati di ciclismo e non solo, giovani (e non) membri delle società ciclistiche della zona e tra loro anche Matteo Cravero, unico braidese ad aver partecipato al Giro d’Italia. La serata è stata intramezzata, oltre che da numerosi contributi video con le immagini e le testimonianze delle precedenti tappe braidesi del giro (la Lavagna-Bra del 1994 e la Bra-Borgo San Dalmazzo del 1999), anche delle performance musicali dedicate alle due ruote del gruppo “Triciclo”.

A concludere l’evento, l’intervento del presidente del Comitato Tappa, Sandro Stevan, che ha donato al sindaco Fogliato una “maglia rosa” autografata. Poi le foto di rito con il “Trofeo senza fine” del Giro d’Italia arrivato per l’occasione da Milano.

Durante la serata sono state anche distribuite le copie della ristampa di “Pedala Pedala” il volumetto dedicato al ciclismo braidese, realizzato nel 1994.