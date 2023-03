Doppietta dell'Atletica Saluzzo alla Mezza Maratona del Marchesato e dei Frutti in Fiore

Circa 500 gli atleti classificati all’ottava edizione della Mezza Maratona del Marchesato e dei Frutti in Fiore, valida come seconda prova del Cds piemontese di Mezza Maratona e come quinta prova del Grand Prix Certificato.

Doppietta per l’Atletica Saluzzo, società organizzatrice, grazie alla vittoria dei suoi portacolori Gianluca Ferrato in 1h07:57 e Lorenza Beccaria in 1h19:50.

Sul podio maschile salgono anche Lhoussaine Oukhrid (Aeneas Run), secondo in 1h08:15, e Stefano Avalle (Pod. Valle Varaita), terzo in 1h08:19, quarto Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) in 1h09:02. Seconda classificata nella prova femminile Stefania Brazzoli (Pod. Valle Varaita), in 1h20:42, terza Mina El Kanoussi (Atl. Saluzzo) in 1h23:41.