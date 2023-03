Savi Women, un quadrangolare per promuovere il calcio femminile

Una mattinata ricca di entusiasmo e divertimento al campo "S.Allocco" di Borgo Marene, dove ieri si è svolto un quadrangolare per promuovere il calcio femminile organizzato dalla società Savi Women.

L'evento ha riscosso un grande successo per la gradita presenza delle società Bra, Musiello e Tarantasca con la partecipazione di circa 30 ragazze.

Una bella giornata di sport per le calciatrici, tenutasi in una stimolante cornice di pubblico a testimonianza che eventi di questo tipo non possono che far crescere l’interesse per il calcio femminile.

Prossimo impegno sabato 8 aprile, con l’open day aperto a tutte le ragazze che vogliano provare a dare “due calci al pallone”.