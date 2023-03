Tennistavolo: il mantese Giacomo Izzo scatenato ai Campionati Italiani, un oro e due argenti

Si sono svolti dal 18 al 25 marzo, a Cagliari, i Campionati Italiani di 3^categoria, 2^ categoria e Assoluti di Tennistavolo.

Giacomo Izzo, atleta mantese portacolori della SSD Milano Sport Tennistavolo, ha partecipato al "Terza Categoria", conquistando il titolo italiano nella specialità di doppio misto con Sofia Mescieri, atleta in forza all’ASD TT Castelgoffredo.

Nel doppio maschile, in coppia con David Maria Castracane (ASD TT Firenze) ha sfiorato ancora il titolo, giungendo alla finale, persa poi 1 a 3.

Nel torneo di singolo, è partito come favorito. Dopo le due vittorie consecutive nei Tornei Nazionali di Biella e Terni, nonostante un infortunio muscolare alla schiena, ha saputo stringere i denti e superare avversari ostici: negli ottavi Leonardo Cerofolini SSD CIATT Firenze 3 a 0, nei quarti Andrea Giai ASD CUS Torino 3 a 0 e in semi Abderrahmane Chokry ASD TT Marco Polo 3 a 1. Izzo ha così conquistato un’altra finale, contro il compagno di Nazionale Giovanile Francesco Trevisan (CSD Sportni Krozen Kras). Ma, a causa all’acutizzarsi dell’infortunio, ha perso 1 a 3.

Per Giacomo Izzo un Campionato Italiano che lo premia con una medaglia d’oro e due d’argento, un bel risultato ottenuto dopo l’exploit con i 3 punti ottenuti in Campionato nella serie B1, contro la prima in classifica ASD TT Santa Tecla Nulvi, del forte russo Maxim Kuznetsov, atleta fino ad allora imbattuto.