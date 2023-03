"Itinere" arriva al mercato del Giobia di Cuneo

Giovedì 30 marzo, in continuità con le iniziative di “Viviamo il Giobia”, dalle ore 16.30 l’angolo tra Corso Giolitti e Via Meucci a Cuneo si animerà con una performance artistica a cura di Cadute dalle Nuvole ASD. Le ballerine professioniste si esibiranno in “Itinere”, uno spettacolo che, proprio come dice il nome, incanta il pubblico con azioni performative che si adattano al contesto urbano.



A partire da novembre 2022 accanto a “Giobia”, il mercato dei prodotti biologici a kilometro zero (frutta e verdura, pane, formaggi, miele) sono realizzate alcune iniziative il cui obbiettivo è accompagnare il rilancio del mercato come presidio naturale di comunità.



Il Comune di Cuneo, insieme ad alcuni partner territoriali e a due partner tecnici (le cooperative sociali Emmanuele e Momo) ha messo a punto un programma di attività ed eventi: spettacoli di arti performative, laboratori creativi e momenti di convivialità, il cui obbiettivo è animare il mercato e la zona circostante.



Gli eventi si svolgeranno in Corso Giolitti angolo Via Meucci. Le iniziative sono gratuite e ad accesso libero.