Non abbiamo ancora digerito i grilli che già sono in arrivo altre specialità di “novel food”

Larva di Tenebrio molitor, larva di Alphitobius diaperinus, Locusta migratoria.

Ossia: grillo domestico, larva gialla della farina, verme della farina minore e locusta sono gli insetti per cui la UE ha già dato il consenso per essere mangiati così come sono oppure trasformati in farina o, per usare il termine corretto, in polvere.

Sugli scaffali dei negozi sono appena arrivati ma già devono fare spazio ad altri insetti, almeno otto, per i quali la UE sta vagliando l’autorizzazione al consumo.

Tra i più attesi novel food - ossia quei prodotti che non hanno una storia significativa di consumo alimentare in UE prima del 1997 - c’è la bava di lumaca, da anni già utilizzata come ingrediente antietà nei prodotti cosmetici, come creme e sieri.

Le sue proprietà antibatteriche, antibiotiche ed antiossidanti e la presenza di innumerevoli vitamine, rendono la bava di lumaca un ingrediente ricco di proprietà. Così se le polveri di insetti sono apprezzate per il loro alto contenuto proteico - essendo un prodotto essiccato e quindi privo d’acqua ne contiene il doppio del petto di pollo - la bava di lumaca potrebbe diventare uno scrigno di vitamine al quale attingere magari attraverso una zuppa o uno yogurt. Per gli animalisti convinti il vantaggio è dato dal fatto che le lumache non vengono uccise per avere la loro bava. Fine diversa per gli insetti: fatti crescere, allevati ed uccisi per essiccamento o, più raramente, per congelamento. Per ora che il consumo è all’inizio anche il prezzo è proibitivo: dai 35 euro per un chilo di farina (polvere) di insetto, tanto che il governo si è sentito in dovere di porre un tetto a 60 euro.

“In effetti in questo momento in cui gli insetti come cibo sono una novità e ci sono ancora pochi allevatori e trasformatori - precisa Manila Bianchi dell’Istituto zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d’Aosta - l’obiettivo di sfamare le persone con minor possibilità economiche con questi prodotti ricchi di proteine, è ancora lontano”.

Molto vicino invece, è il rischio di allergie.

“La controindicazione universalmente riconosciuta dal punto di vista sanitario - precisa la dottoressa Bianchi - è quella legata a crostacei e acari polveri. Chi è allergico a questi due, deve fare molta attenzione a mangiare cibi con insetti o insetti tali e quali. Si tratta comunque di alimenti nuovi, per cui come scienziata sono anche io curiosa di analizzare i primi campioni in laboratorio per poter campionare il prodotto in maniera più ampia”.