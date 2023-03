Tra Boqueria e Rambla, la leva del 1983 di Dogliani a Barcellona

Novembre 2022, pranzo di leva dei 39 anni a Dogliani. Tra un antipasto e un primo, qualcuno dice: ma perché il prossimo anno, per i 40 anni, non organizziamo un viaggio da qualche parte? E dove potremmo andare, forse Spagna? Un po' per scherzo, un po' sul serio, abbiamo iniziato a pensare ad una vacanza insieme. Cerca voli e alberghi, Valencia è troppo cara, allora andiamo a Barcellona. È così è stato l'ultimo weekend di marzo 2023 la leva del 1983 di Dogliani è volata nel capoluogo catalano. Elisa, Sonia, Maria Giovanna, Manuela, Cinzia, Alessandro, Andrea, Gabriele e Silvio.

La leva è una cosa particolare, chi è nato e cresciuto in città non comprende fino in fondo il significato. Non capisce come sia possibile aver frequentato materna, elementari, medie e in alcuni casi superiori con le stesse persone. Aver imparato ad allacciarsi le scarpe, scrivere e leggere, aver riso, pianto, essersi innamorati, aver litigato e a volte anche odiato sempre con gli stessi bambini e bambine, poi diventati ragazzi e ragazze. Poi si cresce, si prendono strade diverse, ma la sensazione viscerale di avere tutti qualcosa in comune ti rimane. È quella sensazione lì, più di pancia che di testa, che ti spinge a ritrovarti tutti gli anni per il pranzo della leva a Dogliani e questa volta ci ha messo su un volo per Barcellona.