"Dobbiamo aspettare l'ennesimo Giro d'Italia per sistemare la strada tra Saluzzo e Torre San Giorgio"

di danneggiare automobili, pneumatici, sospensioni, solamente passandovi sopra quasi a passo d'uomo. Figuriamoci chi non conosce il tratto e ci passa sopra ai 90 all'ora o piu. E' pericoloso: auto che sobbalzano, camion che fanno slalom, mezzi che si avvicinano al guardrail a lato per attutire il sobbalzo, moto il cui guidatore si mette in piedi per non farsi male... è proprio necessario che qualcuno si faccia male? O dobbiamo aspettare che passi l'ennesimo Giro d'Italia per sistemare un dosso che ormai con il passaggio di macchine e camion è al limite della decenza?"