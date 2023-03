Al Don Bosco di Cuneo un'inedita riflessione sul tema del perdono

All'avvio della Settimana Santa che conduce alla Pasqua, la Sala della Comunità del cinema teatro Don Bosco di Cuneo propone un'inedita riflessione sul tema del perdono.

Appuntamento domenica 2 e lunedì 3 aprile alle ore 21, con la proiezione del docufiction “Il miglior regalo” del regista spagnolo Juan Manuel Cotelo (già autore di “Terra di Maria” nel 2013 e di “Footprints. Il Cammino della Vita” nel 2016).

La storia di questo film è davvero particolare ed inizia durante le riprese dell’ultima sequenza di un western. Tutto sembra esser pronto, ma all’ultimo momento il regista sceglie di modificare lo script classico del buono che uccide il cattivo. La vendetta è l’unico modo per affrontare il dolore? Il regista decide di intraprende un viaggio prima di tutto interiore, la ricerca di una migliore soluzione per sconfiggere qualsiasi guerra.

“Perché il tema della vendetta diventi il tema del perdono.” Il documentario ripercorre le storie di quelle persone che hanno subito delle perdite durante il genocidio in Ruanda o nelle guerriglie in Colombia, ma non soltanto: propone, infatti, anche la voce di chi si è sporcato le mani con il sangue di innocenti e che, a distanza di anni, accetta di mettere a nudo la propria coscienza.

“Pur non risparmiando alcun dettaglio delle crude vicende, il regista vuole così divulgare un messaggio di riconciliazione, in questi tempi dove l’odio verso gli altri, soprattutto i più deboli, sta dilagando.”

Le proiezioni inizieranno alle ore 21. Apertura della Sala alle ore 20.30.