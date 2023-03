Bra, donne e letteratura la chiave del successo registrato dall’associazione “Noi come te” [FOTO]

Al centro dell’appuntamento “donne e passioni di vita nella letteratura italiana”, da Cunizza e Beatrice a Laura, Angelica, Clorinda, passando per Elena, Annetta e tutte le altre che non nominiamo, perché altrimenti domani siamo ancora qui.

Soddisfazione da parte del presidente del sodalizio Norma Costantino: «Grazie grazie grazie! “Noi come te” con tutto il direttivo ringrazia i partecipanti alla serata. Grazie al gruppo teatrale “Fazzoletto rosso”, grazie a Matteo Ascheri per l’intrattenimento con la chitarra e grazie a PierPaolo Faccio per la meravigliosa spiegazione e per il disegno ideato per la serata. Nutrire il corpo è importante quanto nutrire la mente. Benessere a 360 gradi».