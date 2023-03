Bra, nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione della rotonda all’uscita di Bandito in direzione Sanfrè

Durante la seduta del Consiglio comunale tenuta a Bra nel pomeriggio di ieri (lunedì 27 marzo) un’interrogazione presentato la minoranza ha riportato di attualità la realizzazione della rotonda prevista presso l’uscita dalla tangenziale di Bandito in direzione Sanfrè. A sottoscriverla, i consiglieri comunali Luca Cravero, Marco Ellena, Giuliana Mossino, Davide Tripodi e Sergio Panero.

Per presentarla, ha preso parola Mossino (Lega): "La viabilità in quel tratto è molto problematica, tale per cui gli incidenti sono frequenti e talvolta fatali. Dato che il Comune ha previsto la realizzazione di una rotonda, chiediamo in primo luogo di ripristinare subito la segnaletica come soluzione immediata. Vorremmo inoltre sapere le tempistiche del progetto, troppo a lungo rimandato, ma indispensabile".

Risponde Anna Brizio, assessore con deleghe all'Urbanistica e all'Edilizia privata. "I lavori della rotonda inizieranno in un paio di settimane. Il 6 marzo si è svolto un sopralluogo da parte degli uffici comunali. La Omler, ditta incaricata, sta rispettando i tempi di esecuzione. Il fabbricato non è stato ancora iniziato, ma sono state realizzate alcune opere propedeutiche. La Ripartizione Lavori Pubblici ha ricevuto in questi giorni la richiesta per la nomina del collaudatore e presto individuerà il nome. I lavori prevedono anche la realizzazione della segnaletica specifica necessaria. Per quanto riguarda quella attuale di competenza comunale, il ripristino di quella orizzontale è tra le priorità della Ripartizione. Per quanto riguarda invece quella di competenza provinciale, informeremo gli uffici della segnalazione ricevuta. Ricordo anche che la Provincia ha in programmazione la realizzazione di una rotonda ai confini con Sanfrè, per il quale il Comune si è subito attivato".

Novità accolte con soddisfazione da Mossino, che comunque ha voluto sottolineare: "È importante anche l’altra rotonda al fondo del rettilineo che spezza la velocità; tutto il tratto è critico. La rotonda non risolverà tutti i problemi, ma sicuramente rallenterà la corsa. Ci sta a cuore che venga realizzata in tempi brevi, per cui continueremo a monitorare".