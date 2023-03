Cuneo, disagi con l’app Sostapiù: presto nuove verifiche da parte della società

Si succedono ormai da mesi le segnalazioni di malfunzionamento relative all’applicazione di pagamento ‘smart’ dei parcheggi della maggior parte della città di Cuneo. Tanto che l’argomento è stato portato all’attenzione del consiglio comunale da un’interpellanza presentata da Serena Garelli, Flavia Barbano, Maria Laura Risso e Monica Pellegrino (Centro per Cuneo).



“Siamo orgogliose del fatto che a Cuneo si possa pagare con questa modalità sin dal 2018 e che si possa ricaricare con Satispay il portafoglio virtuale dell’applicazione Sostapiù, specie dopo le necessità rilevate dal periodo pandemico, ma dalle segnalazioni che ci sono pervenute si può sostenere che nella metà delle occasioni l’applicazione finisca per non funzionare” ha detto Garelli.



“Serve dare una risposta precisa, non vogliamo attaccare la società gestrice di un servizio così utile e comodo; è chiaro, però, che i soldi caricati sull’applicazione siano ‘bloccati’ se questa non funziona”.



Anche i consiglieri Elio Beccaria (Crescere Insieme) e Nello Fierro (Cuneo per i Beni Comuni) hanno sostenuto la richiesta di delucidazioni alla giunta, soffermandosi anche sulla possibilità di utilizzare una sola applicazione per pagare il parcheggio in tutta la città: un’area minimale ma comunque importante – comprensiva del quadrilatero del centro città, di corso Giolitti, di corso Monviso, di corso Galileo Ferrarsi e di via XX Settembre – non fanno capo, infatti, alla SCT ma alla sipac Srl.

Pellegrino: “Uniformare l’app? Già chiesto, senza fortuna”

L’assessore Luca Pellegrino si è detto informato sulle problematiche. L’iter generale in caso di segnalazione coinvolge direttamente la SCT o la sipac, e anche l’interpellanza in questione è stata girata alle aziende: queste si sono dette disponibili a realizzare ulteriori verifiche e, nel caso della prima società di gestione, è stato sollevato come Cuneo sia una delle piazze in cui l’applicazione viene maggiormente utilizzata.



“Volendo sussiste la possibilità di segnalare tramite numero verde attivo tutti i giorni e tutto il giorno il malfunzionamento dell’applicazione” ha aggiunto Pellegrino. “Rispetto all’uniformazione delle applicazioni di pagamento non abbiamo il potere di imporre nulla alle due società di gestione ma possiamo chiederglielo; era già stato fatto in passato, con poca fortuna. Speriamo questa volta ci sia una risposta positiva”.