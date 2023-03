Cuneo: il Comune mapperà i servizi igienici della città, in vista del futuro ammodernamento

“Sostituire i servizi igienici del territorio comunale? È chiaro che presto o tardi si dovrà cominciare a ragionare in quest’ottica, ma è bene considerare che il costo singolo di un intervento di questo tipo si aggira sui 100.000 euro circa”.



A parlare è l’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis, che sottolinea come potrebbe essere discussione da riprendere nel corso dei prossimi mesi (o anni?) quella del rinnovamento del parco servizi igienici della città di Cuneo.



Ieri sera (27 marzo) la questione è stata sollevata in consiglio comunale da Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia): “Occorre prestare attenzione perché una rete di servizi igienici decorosi, ben distribuiti e fruibili da tutti è segno della civiltà di una città”.



“A Cuneo il trend di affluenza turistica è in aumento per evitare di vederlo ridurre una delle azioni da attuare è, anche, realizzare un regolamento dei servizi igienici – ha aggiunto il consigliere, chiedendo anche le condizioni e la fruibilità dei servizi cittadini e le intenzioni dell’amministrazione - : non è accettabile che un residente o un turista finisca per poter sfruttare servizi igienici solo durante l’orario di apertura”.

L'assessore: "Presto un bagno autopulente al Parco Parri"

Demichelis – nel proprio intervento di risposta – ha illustrato la situazione attuale dei servizi igienici pubblici della città (presenti in piazza Torino, corso Soleri, corso Brunet e in due strutture sul viale degli Angeli) e di quelli realizzati con meccanismo autopulente, ma anche di quelli ‘temporanei’ perché legati a particolari orari o condizioni d’apertura presenti nell’area relax del Parco Fluviale, del polo canoistico, dell’orto didattico.



“Attualmente svolgiamo con attenzione l’attività di manutenzione ordinaria e ci affidiamo al senso civico dell’utenza, che rimane condizione fondamentale – ha aggiunto l’assessore - . Modificare l’esistente senza prima operare una mappatura dei servizi e del loro stato potrebbe costare più di quanto converrebbe; partiremo installando un bagno ‘chimico’ nell’area della stazione e portando su Parco Parri un servizio igienico autopulente”.