Fossano: è stato un Motoraduno di Primavera dalle mille emozioni

Si è concluso uno straordinario Motoraduno di Primavera giunto quest’anno al 40° anno, organizzato dal Motoclub Fossano, e che ha richiamato migliaia di appassionati motociclisti da ogni parte d’Italia e dall’estero avvolti da un caldo weekend primaverile.

Sabato 25 e domenica 26 marzo, i partecipanti hanno invaso pacificamente la città di Fossano e, di conseguenza, l'intera provincia di Cuneo, portando i loro sorrisi, colori e la loro energia.

Come di consueto, Fossano ha dato il benvenuto vestita a festa e trasformato un'area, Piazza Diaz, allestita per il villaggio mototuristico dove erano presenti zone espositive, il Food Park, lo street food, il bike drive gestito da Honda per provare i modelli della casa motociclistica, e dove si sono svolte le straordinarie esibizioni dello Stunt Riding Maurizio Pera Perin.

"Per me - afferma Fantaroby - questo motoraduno è stata l'occasione per incontrare tanti amici e creare nuove amicizie con le migliaia di appassionati che abbiamo coinvolto, anche grazie alle interviste in cui li ho invitati a raccontare le emozioni più belle vissute sulla propria moto. E’ stato costruttivo interagire con persone che condividono la stessa passione".

Sabato mattina, l'afflusso di moto è stato molto elevato e, fin dalle prime ore, molti bikers sono arrivati in Piazza Diaz per le iscrizioni che si sono aperte proprio con l'annuncio ufficiale di Mauro Marra e Fantaroby giunti in sella alle moto Moto Guzzi Breva e Honda Transalp 750 dando così ufficialmente il via al 40° motoraduno nazionale di Fossano.

La mattinata è stata un crescendo di arrivi, saluti, interviste e coinvolgimento, fino alle ore 15, quando è iniziata la sfilata che, partendo dalla Via Roma, sotto al municipio, ha visto la partecipazione di tutte le autorità regionali e comunali, accompagnati dalle bandiere e dalla musica degli sbandieratori e musici Principi d’Acaja Città di Fossano.

La parata si è conclusa al Santuario di Cussanio, dove si è svolta la cerimonia di commemorazione dei motociclisti presso il cippo e memorial di Graziella Botta storica segretaria del motoclub Fossano. Rientrati in città, la serata è stata animata da uno show, musica dal vivo e street food, con la festa che è proseguita fino a tarda notte.

Domenica mattina, già dalle prime luci dell'alba, i volontari si sono distribuiti per tutta la città, pronti a gestire il mare di motociclisti. Uno dei momenti più suggestivi ed emozionanti è stata la Santa Messa del centauro celebrata dal mitico Don Biker, Don Mario, con il minuto di “rumore” per il SIC Marco Simoncelli.

Il motoraduno è stato davvero speciale caratterizzato dalla partecipazione di famiglie e persone solari, tutti riuniti per la stessa passione; il motociclismo unisce persone di diverse età e provenienze.

Un ringraziamento a tutti i volontari, a tutti i soci del Motoclub Fossano in modo particolare a Gianni Mina Presidente del motoclub, Mauro Marra Vicepresidente e Renato Masante direttore sportivo del motoclub per la determinazione, costanza e passione che li caratterizza per rendere unico e di grande successo il motoraduno.

E, come dice Roberto "FantaRoby" Fantaguzzi, "divertitevi sulle due ruote"!