In frazione di Cuneo un incontro sulle farine di insetti e sul nuovo regolamento europeo

L'incontro è stato introdotto dal dott. Luigi Torchio, specializzato in Medicina dello sport e della nutrizione, seguito dagli interventi del presidente dell'Associazione Panificatori Cuneesi Piero Rigucci e del professor Duccio Chiapello, dottore di ricerca in Studi Politici. Molto partecipato il dibattito che ha seguito l'intervento dei relatori.

Gli organizzatori hanno ringraziato la società Markas per il comunicato inviato, in cui richiama la sua particolare sensibilità rispetto al tema della qualità del prodotto che fornisce alle strutture Sanitarie, Scolastiche e Sociali di Cuneo. Rigucci ha invece richiamato la professionalità dei panificatori locali, che realizzano un prodotto di qualità eccelsa attraverso la scelta di materie prime di alto valore al fine di garantire un ottimo prodotto finale.

"Come AISP - concludonono gli organizzatori - riteniamo che le comunità locali, enti ed associazioni debbano impegnarsi nei confronti dei loro cittadini al fine di tutelare e valorizzare i prodotti locali e nazionali attraverso iniziative che evidenzino la non presenza all'interno del cibo di ingredienti provenienti dalla farina d'insetti (altrimenti dette farine proteiche). La mancanza di sensibilità da parte di alcune amministrazioni locali invitate all'incontro e non presenti, rivelano un'apatia dei loro componenti ad un tema che a nostro avviso sarà centrale nel prossimo futuro, il destino della nostra alimentazione, visto il pericoloso progredire di procedure di alterazione dei cibi anche a seguito delle vicende attuali. Invitiamo pertanto tutte le forze politiche ragionevoli a pensare insieme una soluzione che permetta la tutela della salute ed il rispetto delle tradizioni alimentari del nostro Paese".