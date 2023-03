Incrocio delle Olle, il comitato dei residenti ricevuto in Provincia: "Si va verso la realizzazione di una rotatoria"

Sono stati ricevuti in Provincia i membri del comitato spotaneo per la messa in sicurezza dell'incrocio delle Olle.

L'incontro è avvenuto tra i residenti vicesi con la responsabile del gruppo, Rosalia Grillante, il presidente della Provincia, Luca Robaldo, il consigliere Pietro Danna e i tecnici provinciali.

Un'occasione per il Comitato di evidenziare la necessità di intervenire sul tratto stradale, teatro, purtoppo, di diversi incidenti, dove si incrociano la statale 28 e la provinciale 221.

I rappresentanti della Provincia hanno illustrato un possibile e nuovo progetto di intervento: "La nostra priorità - affermano - rimane quella di mettere in sicurezza quest'area. Continuiamo a lavorare per poter arrivare alla realizzazione di una rotatoria, in collaborazione con l'ANAS. Occorre, però, ultimare i passaggi prima della progettazione definitiva".

Si quindi dovranno valutare distanze e accessi alla statale con la nuova configurazione tra le strade di diversa competenza che si incontrano in quel punto.

Soddisfazione da parte dei residenti che per la prima volta sono stati coinvolti dagli enti, dopo una riunione del Comitato al ristorante “Groglio” in cui c’era stato un contatto telefonico proprio con il presidente Robaldo.

"Attendiamo tempi e modalità più precise – dichiara Rosalia Grillante, presidente del Comitato -, ma è chiaro che la rotatoria rappresenta una soluzione che attenua le possibilità di incidenti in quella zona. Una piaga che continua a preoccuparci. Per questo auspichiamo che non trascorra troppo tempo per la realizzazione del nuovo incrocio, rispettando le necessità di tutti gli attori privati interessati".