L'Ordine degli Architetti di Cuneo cerca una nuova sede nel centro cittadino

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo, intende espletare una indagine esplorativa non vincolante finalizzata ad effettuare una valutazione in merito all’eventuale reperimento di uno più immobili (questi ultimi da accorpare in un’unica unità immobiliare) da adibire a nuova Sede. La destinazione d’uso dei locali dovrà essere a uffici o essere suscettibile di cambio di destinazione d’uso.

I locali dovranno avere una superficie di almeno 180 mq ed essere collocati nel centro di Cuneo, in particolare in un’area ricompresa nel raggio di 1000 mt da piazza Galimberti, ed essere facilmente accessibili.

Le proposte tecniche ed economiche saranno valutate dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo.

L’indagine di mercato, con i criteri e le modalità di partecipazione, è visionabile sul sito istituzionale https://architetticuneo.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, la scadenza per la presentazione delle proposte è il 17 aprile p.v. alle ore 12:00.