Prima tappa degli Stati Generali della Meccanica alla Rolfo S.p.A di Bra (FOTO e VIDEO)

La Rolfo S.P.A leader mondiale nella produzione di allestimenti per il trasporto dei veicoli ha ospitato oggi pomeriggio il primo dei 5 incontri organizzati e presentati dalla Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo nell’ambito degli “Stati Generali della meccanica”, quest’anno in forma itinerante.

Dopo la tappa braidese si susseguiranno il 4 maggio la Gai di Ceresole d’Alba, il 15 giugno la Bottero S.p.A di Cuneo, il 19 settembre la Manitowoc Crane Group di Niella Tanaro per chiudere il 24 ottobre con la Giletta S.p.A di Revello.

Gli ospiti intervenuti hanno potuto visitare alcuni dei reparti Rolfo S.p.A, azienda che conta oggi 450 dipendenti suddivisi su tre stabilimenti e tre linee principali: Logistica del Trasporto, Logistica del Freddo e Service post vendita e ricambistica.

Il tema dell’appuntamento odierno verteva sulla Transizione Digitale, che il dirigente Giorgio Rolfo conosce bene:

“Siamo un’azienda storica, cambiamenti ne abbiamo passati parecchi. Oggi siamo di fronte a grandi prospettive, fra cui una transizione digitale importante e necessaria per lo sviluppo. Per noi è un grande piacere ospitare questo primo incontro degli Stati Generali: sono occasioni per confrontarsi con le altre aziende meccaniche del territorio cuneese”.

Territorio vasto, che viene toccato da tutte la tappe dell’evento, come sottolinea il presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo, Marco Costamagna:

“La nostra provincia è molto vasta come superficie, per cui abbiamo pensato di raggiungere geograficamente tutte le zone e come temi quelli che toccano maggiormente le nostre aziende. Qui in Rolfo partiamo con la Transizione Digitale, poi verranno altri focus, sempre nell’ottica delle risorse umane: alla Gai si parlerà di Transizione Ecologica e via via si svilupperanno altre tematiche importanti di confronto e dibattito”.

I lavori sono proseguiti in assemblea, con gli interventi dell’ingegner Gianfranco Carbonato, presidente e Ceo di Prima Industrie e del giovane ingegnere fossanese Enrico Piovano sviluppatore di Alexa per Amazon e Antonio Ghigo HR Rolfo.