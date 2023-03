Sessant’anni di Michelin, la fabbrica che puntò sulle “braccia" degli agricoltori della Granda

Domani, mercoledì 29 marzo , si terrà una conferenza stampa presso il comune di Cuneo per illustrare le attività relative al 60° anniversario della fabbrica Michelin . L'importante realtà industriale che divenne operativa in frazione Ronchi nel 1963 , uno dei poli produttivi più importanti della nostra provincia. E tra i maggiori al mondo del gruppo marchiato ‘ bibendum '.

Era il 30 settembre di quell'anno quando dalle presse dello stabilimento uscì il primo pneumatico “Made in Cuneo" . Il gruppo francese arrivò qui in provincia dopo quasi sessant’anni di presenza a Torino , nello stabilimento che nel 1928 arrivò ad occupare circa 4.000 dipendent i.

Quando la Michelin di Cuneo entrò nella sua piena operatività arrivò ad impiegare migliaia di persone provenienti dalle campagne. Operai che non abbandonarono, almeno inizialmente, il lavoro nei campi dopo il turno in fabbrica. Si arrivava a Ronchi persino dalla lontana Alta Langa. STIPENDIO DECOROSO E MEZZI PUBBLICI IN TUTTE LE VALLATE

All’inizio degli anni ’80 la Michelin di Ronch i arrivò ad occupare più di cinque mila person e. Per estensione e per ‘popolazione’ a tutti gli effetti una cittadina. Molto più grande della maggior parte dei centri della Granda.

Una storia fatta anche di importanti vertenze sindacali . L’ultima in ordine di tempo è quella del 2015 che portò alla c hiusura dello stabilimento di Fossano (dove operavano circa 400 lavoratori) e al trasferimento del reparto dei cerchietti Rx a Ronchi con un piano industriale che vide l’ampliamento del magazzino di stoccaggio (grande quanto Piazza San Pietro). L'INCENDIO DEL 1999

Ma anche di momenti bui. Come quello del grande incendio dell’agosto del 1999 quando andò a fuoco il settore “Zeta” della fabbrica. Un rogo che proseguì per giorni e che per un periodo portò addirittura al divieto di raccolta di verdura nel raggio di due chilometri dalla fabbrica.



Un incidente che fece temere per il futuro occupazionale della Michelin quando furono messi in cassa integrazione quasi 3mila dipendenti.

Ma la ricostruzione - e la ripartenza - riuscì.