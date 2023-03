Incidente stradale, a Lesegno, sulla provinciale 12 al bivio con Castellino Tanaro, dove è stato investito un ciclista di 59 anni residente a Mondovì.

Non sono state rese note le generalità dell'uomo né informazioni sulla dinamica. Il ciclista è in condizioni critiche, elistrasportato con l'elicottero del 118 regionale all'ospedale di Cuneo, dove è arrivato in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri.