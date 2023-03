Economia giovane: ospiti internazionali e spunti sul ruolo dei nostri giovani

Un interessante momento di confronto tra giovani esperienze, quello che si è tenuto venerdì al Rondò dei Talenti. Si sono toccati moltissimi temi discorrendo con gli ospiti internazionali collegati dall’America (Waqar Anjum e Jack Neumann - Pennsylvania), dall’Inghilterra (Gianmaria Gramondi), dalla Francia (Gaia Trossarello) e dall’Armenia (Mher Hovhannisyan) insieme a Giosuè Annibale Presidente della Consulta studentesca provinciale ed ai ragazzi di Insieme Marzia Danna, Luca Isaia, Alessio Scavino. Tra i tanti argomenti: il mondo universitario e della formazione, l’imprenditoria, l’impegno sociale…inevitabile quindi le riflessioni ed il confronto con l’Italia e gli altri Paesi del mondo.

Sono tutti ragazzi tra i 18 e 30 anni, moderati da Federico Calzia, coordinatore del Pianeta Giovani di Insieme, che ci spiega: «È stato un incontro che, mediante il confronto con figure internazionali ed eccellenze del territorio, ha mostrato come esista un modello di giovane controcorrente, che non si adegua necessariamente ai dettami convenzionali, ma li valuta in modo critico e poi si schiera e lotta per quel che è meglio per la comunità, e non per ciò che gli conviene. Il gruppo Giovani di Insieme è un acceleratore per ragazze e ragazzi che condividono questi valori, se siete interessati contattateci, ora più che mai serve unirsi e andare avanti Insieme!».

La registrazione del convegno è disponibile sul canale You Tube https://youtu.be/teOwu2Q5Eek

Per chi fosse interessato ad entrare a far parte del gruppo giovani di Insieme, può contattare il suo coordinatore al numero 327/3899148.